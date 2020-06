600.000 Euro Schaden : Udo Lindenbergs Edel-Porsche aus Hotel-Tiefgarage geklaut

Hamburg Seit Jahren wohnt Udo Lindenberg im Hamburger Nobel-Hotel Atlantik direkt an der Binnenalster. Aber dort ist man auch nicht vor Dieben gefeit. Langfinger haben seinen Porsche geklaut.

Der Porsche von Udo Lindenberg (74) ist aus der Tiefgarage des Hotel Atlantic in Hamburg gestohlen worden. Als der Musiker schon in der Nacht zum Dienstag um 3 Uhr eine Spritztour mit seinem Porsche machen wollte, war das Auto weg. Polizeibeamte haben die Ermittlungen aufgenommen, bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch.