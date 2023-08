Musiker erneut erkrankt Udo Lindenberg kommt schon wieder nicht zu eigener Ausstellung

Der geplante Besuch Udo Lindenbergs bei der ihm gewidmeten Ausstellung in der Rostocker Kunsthalle am kommenden Samstag fällt aus. Er sei krank und der Termin finde garantiert nicht statt, bestätigte eine Mitarbeiterin der Kunsthalle auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Ob und wann der Besuch nachgeholt werde, konnte sie nicht sagen.