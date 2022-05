62-jähriger irischer Musiker : U2-Frontmann Bono veröffentlicht Memoiren unter dem Titel „Surrender“

New York Neben seinen Welthits für die irische Rockband U2 ist Bono seit Jahrzehnten als Aktivist unterwegs. Seine Memoiren unter dem Titel „Surrender“ erzählten die Geschichte eines Pilgers.

Nach jahrelangen Spekulationen ist es jetzt so weit: U2-Frontmann Bono bringt seine Memoiren heraus. Das Buch werde den Titel „Surrender“ (übersetzt: „Gib auf“) tragen und am 1. November auf Englisch erscheinen, teilte der Verlag Alfred A. Knopf am Dienstag mit. Der deutsche Erscheinungstermin und Titel waren zunächst noch nicht bekannt.

„Als ich anfing, dieses Buch zu schreiben, hatte ich gehofft, im Detail darzulegen, was ich bisher in Songs nur skizziert hatte“, erklärte der 62-jährige Bono. „Surrender“ sei für ihn ein Wort mit schwerwiegender Bedeutung. „Als ich in Irland in den 70ern aufwuchs, mit meinen Fäusten in der Höhe (musikalisch gesprochen), war es kein natürliches Konzept. Ein Wort, das ich nur umkreist habe, bis ich meine Gedanken für das Buch gesammelt habe. Ich ringe nach wie vor mit diesem demütigendsten aller Befehle“, hieß es in der Stellungnahme.