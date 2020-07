Via Twitter : Ryan Reynolds bietet 5000 Dollar Finderlohn für gestohlenen Teddy

Via Twitter

Vancouver Schauspieler Ryan Reynolds hat in einem Tweet dem Finder eines verschwundenen Stoffbären 5000 Dollar versprochen. Gesucht ist nicht das Kuscheltier einer seiner Kinder - das Stofftier hat für die Besitzerin aus Kanada eine ganz besondere Bedeutung.

Hollywood-Star Ryan Reynolds (43, „Deadpool“) möchte einer Frau in Kanada helfen, ihren gestohlenen Teddybären zurückzubekommen - und hat deswegen einen hohen Finderlohn für das Stofftier geboten. „Vancouver: 5000 Dollar für denjenigen, der den Bär zu Mara zurückbringt. Es werden keine Fragen gestellt“, schrieb der Schauspieler, der ebenfalls aus der Stadt kommt, auf Twitter. Das Besondere an dem Teddy: Er enthält eine Stimmaufnahme der gestorbenen Mutter der Frau. „Sie hat mir den Bären zu Weihnachten geschenkt“, sagte Mara in einem Fernsehinterview. Reynolds ist nicht ihr einziger Promi-Unterstützer: „Scrubs“-Star Zach Braff teilte die Suchanzeige.