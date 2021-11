TV-Moderator bekommt „Goldenen Kompass“ : Markus Lanz für seinen Einsatz für christliche Werte ausgezeichnet

Berlin Der ZDF-Moderator habe seit vielen Jahren den Glauben und herausfordernde ethische Fragen in seinen Studiogäste-Gesprächen thematisiert, heißt es von der Christlichen Medieninitiative Pro. Lanz sprach sich bei der Preisverleihung für das Verzeihen aus.

Die Christliche Medieninitiative Pro hat am Dienstagabend in Berlin den „Goldenen Kompass“ vergeben. Die Auszeichnung ging in diesem Jahr neben anderen an den ZDF-Moderator Markus Lanz für dessen Moderationen und Studiogäste-Gespräche. Dieser habe „seit vielen Jahren auch den christlichen Glauben und herausfordernde ethische Fragen vor dem Hintergrund christlicher Werte thematisiert“, urteilte Pro.