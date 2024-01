„Cobra 11“-Schauspieler Christian Oliver bei Flugzeugabsturz gestorben

In Deutschland wurde Oliver, der mit bürgerlichem Namen Christian Klepser hieß, unter anderem durch seine Rolle als Kriminalkommissar Jan Richter in der RTL-Serie „Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei“ bekannt. Oliver, der nach Angaben von RTL im niedersächsischen Celle geboren wurde und in Frankfurt am Main aufwuchs, machte sich in Hollywood einen Namen mit Auftritten in Filmen wie „Operation Walküre“, „Speed Racer“ und „The Good German - In den Ruinen von Berlin“. Er spielte an der Seite von Stars wie Cate Blanchett, George Clooney und Tom Cruise.