Toyota GR Cup in Indianapolis Keanu „BRZRKR“ Reeves fährt jetzt Profi-Autorennen

Indianapolis · Nun also auch noch Profi-Motorsport: Hollywood-Legende Keanu Reeves ist bei einem Autorennen in den USA selbst an den Start gegangen - und zwischenzeitlich von der Strecke abgekommen.

06.10.2024 , 17:47 Uhr

Action-Star Keanu Reeves ist unter die Profi-Rennfahrer gegangen: Der 60 Jahre alte Schauspieler und Musiker ist bei dem Toyota GR Cup-Rennen auf dem bekannten Kurs Indianapolis Motor Speedway (US-Bundesstaat Indiana) an den Start gegangen. Der Star aus Blockbuster-Filmreihen wie „John Wick" und „Matrix" schaffte es auf Platz 25 von 35 Autos, wie US-Medien berichteten. Während des rund 45-minütigen Rennens verlor Reeves in einer Kurve kurz die Kontrolle über seinen Sportwagen. Er kam leicht ins Schleudern und dabei von der Fahrbahn ab, setzte aber wenig später das Rennen wohl unverletzt fort. Für sein rotes Fahrzeug mit der Nummer 92 wählte er die Aufschrift „BRZRKR". Der Hollywood-Star ist seit 2021 auch Schöpfer der Comic-Reihe „BRZRKR" über einen unsterblichen Krieger. Reeves ist als großer Motorsportfan bekannt. Der passionierte Motorradfahrer ist häufig bei Rennen als Zuschauer zu Gast. Seinen Durchbruch zum Action-Star feierte der Kanadier vor 30 Jahren mit dem rasanten Film „Speed". Darin spielte er einen Polizisten an Bord eines Linienbusses, der wegen einer Bombe eine konstant hohe Geschwindigkeit halten muss. Sandra Bullock saß damals am Steuer.

