„Völlig überraschend“ Sänger und Gitarrist Tony Clarkin gestorben – Rockband Magnum trauert

Auf Clarkins unerwartetem Abschiedsalbum servieren Magnum ihre bewährte Mischung aus kernigen, kraftvollen Rocksongs mit starken Melodien („Run Into The Shadows“, „The Seventh Darkness“) und Powerballaden, die nah an der Grenze zum Kitsch sind („After The Silence“, „The Day He Lied“). Der herausragende Track ist „Blue Tango“, ein launiger, mitreißender Hardrock-Song mit fetten Gitarrenriffs, stimmungsvollem Klavier und einem Solo auf der Hammond-Orgel - und mit viel Groove.