Witzige Ankündigung per Instagram GZSZ-Star Chryssanthi Kavazi erwartet zweites Baby

Schöne Nachrichten bei Schauspielerin Chryssanthi Kavazi - die 34-Jährige und ihr Ehemann, Musiker Tom Beck (45), werden zum zweiten Mal Eltern. Das verkündete Kavazi in einem Instagram-Post: „Kleiner Beck Nummer 2, wir können es nicht abwarten, dich in unserer Familie willkommen zu heißen“, steht in großen Buchstaben auf einer Zeitung, die sie in dem Post vor sich hält. Darunter ist ihr deutlich gewölbter Bauch zu sehen.