Offener Brief : Tödliche Schüsse auf Breonna Taylor – Beyoncé fordert Anklage

Berlin Die Afroamerikanerin Breonna Taylor wurde vor einigen Monaten während eines Polizeieinsatzes in ihrer Wohnung getötet. Die US-Sängerin Beyoncé fordert nun Konsequenzen für die beteiligten Polizisten.

Nach den tödlichen Schüssen auf die Afroamerikanerin Breonna Taylor vor einigen Wochen hat Pop-Superstar Beyoncé („Halo“) für drei Polizisten eine Anklage gefordert. „Es ist nun mehr als drei Monate her, dass Mitglieder des Louisville Metro Police Department Breonna Taylor getötet haben“, schrieb die 38-Jährige in einem offenen Brief an die Generalstaatsanwaltschaft von Kentucky, der auf ihrer Internetseite veröffentlicht wurde.