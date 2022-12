Prominente Todesfälle Um diese berühmten Persönlichkeiten haben wir 2022 getrauert

Wie in jedem Jahr betrauern wir auch 2022 den Tod von zahlreichen Prominenten aus verschiedensten Bereichen. Einer der aufsehenerregendsten Todesfälle im vergangenen Jahr war zweifellos der von Queen Elizabeth II., die im September 2022 verstarb. Zu ihrer groß angelegten Trauerfeier kamen zahlreiche prominente Gäste aus der ganzen Welt und ganz Großbritannien fiel in einen Trauerzustand. Die Queen wurde 96 Jahre alt und feierte kurz vor ihrem Tod ihr 70-jähriges Thronjubiläum, was sie zur dienstältesten Monarchin weltweit machte.