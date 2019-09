Tochter des Filmstars erzählt : Lieblingsgericht Spaghetti – wie Bud Spencer vor einer Diät in Deutschland floh

Lieblingsgericht Spaghetti – wie Bud Spencer vor einer Diät in Deutschland floh

So kannten und liebten ihn seine Fans: Bud Spencer packt zu. Foto: Tele 5

Berlin Zu seinen Lieblingsgerichten gehörten Spaghetti Napoli: Schauspieler Bud Spencer hatte nach Angaben seiner Tochter eine große Liebe fürs Essen. Einmal ergriff er deswegen sogar die Flucht.

„Er mochte es nicht, Diäten zu machen“, sagte Christiana Pedersoli (56) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Drei Jahre nach dem Tod ihres Vaters veröffentlicht sie nun ein Buch über den Filmstar.

„Mein Papa Bud“ erscheint am Dienstag (10. September). Darin erzählt Pedersoli unter anderem, ihr Vater sei mal vor einer Diät geflohen. Andere hätten ihn überzeugt, zum Abnehmen in ein Klinikhotel nach Deutschland zu gehen. „Aber das war unmöglich“, sagte sie. Als ihm nur Kleinigkeiten serviert wurden, sei er abgehauen. Im nächsten Restaurant habe er dann viel Geld ausgegeben.

Der Italiener Bud Spencer - bürgerlich Carlo Pedersoli - spielte in Filmen wie „Vier Fäuste für ein Halleluja“ und „Sie nannten ihn Plattfuß“ den Haudrauf. Oft dabei in seinen Filmen: Kollege Terence Hill. Im Jahr 2016 war Spencer mit 86 Jahren gestorben. „Wir feiern ihn jeden Tag“, sagte Christiana Pedersoli. Ab dem 13. September sei etwa eine Ausstellung in Neapel geplant.