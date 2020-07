„Werden ihn für immer lieben“ : Luna Schweiger trauert – Ex-Freund stirbt bei Unfall

View this post on Instagram

Marvin- ich habe dich geliebt! Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn! Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie sehr ich dich geliebt habe! Du warst ein Leuchtturm in dieser Welt! Deine Freude, deine Neugier, deine Toleranz, deine Empathie, dein Interesse an deinen Mitmenschen und deine Hilfsbereitschaft waren einzigartig! Du bist jedem Menschen auf Augenhöhe begegnet! Auch denen, die mit deiner überbordenen Energie nicht umgehen konnten😂! Ich war und werde immer sooo stolz auf dich sein, weil du ein ganz besonderer Mensch warst, der in der Lage war soooo viel Liebe zu geben! Ich werde immer- so lange ich lebe- deine unglaubliche Energie spûren und nie vergessen - mein Herz ist gebrochen und trotzdem bin ich unendlich dankbar dich kennengelernt und vor allen Dingen Zeit mit dir verbracht zu haben! Luna, Lilli, Valentin , Emma und Dana sind zutiefst erschüttert- genauso wie all unsere Freunde, die die Chance hatten dich kennenzulernen. Wir alle trauern mit deiner Familie, mit deinen Eltern, deinem Bruder und allen anderen! Es reisst uns das Herz raus, wenn wir an sie und ihren Schmerz denken😢😢😢! Du warst auf dieser Welt um zu leuchten und der einzige Trost den ich habe , ist mir vorzustellen, dass du jetzt woanders leuchtest und auf uns wartest! See you on the other side!❤️Dein Til