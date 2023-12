Bilder Til Schweiger wird 60

Der deutsche Schauspieler und Filmemacher Tilman Valentin „Til“ Schweiger wurde am 19. Dezember 1963 in Freiburg am Preisgau geboren. Seine Schauspielkarriere begann Anfang der Neunziger in der ARD-„Lindenstraße“. Auf dem Foto nimmt er 1995 an der Vorführung des Kinofilms „Bunte Hunde“ in Wolfsbüttel teil.