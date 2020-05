„Völlig unangebracht und vor allem überflüssig“ : Til Schweiger entschuldigt sich für Instagram-Post

Der Schauspieler und Filmemacher kann an der Corona-Krise für sich persönlich nichts Gutes sehen. Foto: dpa/Britta Pedersen

München Filmemacher Til Schweiger rudert nach einem umstrittenen Instagram-Post an die Adresse von Virologe Christian Drosten und SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach nun öffentlich zurück. Dennoch kann er in der Corona-Krise für sich persönlich nichts Gutes sehen.

Der 56-Jährige war zuletzt für Posts zur Corona-Krise in sozialen Medien wiederholt kritisiert worden. „Mein Post war nicht nur unbedacht, sondern völlig unangebracht und vor allem überflüssig“, schrieb er seinen Followern in dem sozialen Netzwerk am Mittwoch.