Stoßlüften Pfand, Mülltrennung Influencer nimmt deutsche Sitten aufs Korn – mit großem Erfolg

Der frühere Basketballprofi Liam, eigentlich aus England, wohnt inzwischen in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mit seiner Frau und zwei Hunden. In seinen mittlerweile zehn Jahren in der Wahl-Heimat sind deutsche Gewohnheiten nicht spurlos an ihm vorbei gegangen: „Ich bin so gut eingedeutscht. Manchmal fühle ich mich eher in England wie ein Outsider. Zum Beispiel warte ich immer an der Ampel, bis es grün wird. Meine Freunde fragen mich dann: „Was machst du? Was ist los mit dir?“