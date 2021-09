Königspaar im Popularitäts-Tief : Thronrede zum „Prinsjesdag“ ohne Oranje-Jubel

Den Haag Schon zum zweiten Mal mussten die Feierlichkeiten zum „Prinsjesdag“ in Den Haag kleiner ausfallen. Auch schon 2020 hatte die Pandemie dafür gesorgt, dass König Willem-Alexander nicht wie sonst mit der Kutsche durch die Stadt fahren konnte.

Zum zweiten Mal in Folge erlebten die Niederlande ihren traditionellen „Prinsjesdag“ ohne königliche Pracht und Jubel von Oranje-Fans. König Willem-Alexander hielt am Dienstag vor den Mitgliedern des Parlaments die Thronrede in Den Haag und eröffnete damit das parlamentarische Jahr. Wegen der Corona-Maßnahmen waren aber erneut die traditionelle Kutsch-Fahrt des Königspaares durch die Stadt sowie die Balkon-Szene der Familie gestrichen worden.