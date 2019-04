Thomas Gottschalk nach Ehe-Aus : „Mir geht es gut“

München Moderator Thomas Gottschalk hat sich in seiner Radioshow zu den Berichten über das Ende seiner Ehe geäußert. Der 68-Jährige fand dabei deutliche Worte.

„Die Leser irgendwelcher Weiberzeitungen, die gehen mir wirklich am Arsch vorbei - und was die da alles im Moment lesen müssen“, sagte er am Sonntagabend auf Bayern 1. Seine Hörer sollten sich keine Sorgen um ihn machen. „Mir geht es gut.“