Neue Radiosendung gestartet : Thomas Gottschalk beichtet Diebstähle aus Klingelbeutel

Baden-Baden Hoppla, wer hätte das von Thomas Gottschalk gedacht? Der Entertainer ist zurück im Radio - und startet seine neue Sendung beim Südwestrundfunk direkt mit einer Beichte: „Ich habe als Kind wahnsinnig geklaut“.

Das sagte der 69-Jährige am Montag in der ersten Folge von „SWR3 Gottschalk und Zöller“. Selbst vor der Kirche schreckte er dabei demnach nicht zurück: Als Ministrant habe er in unbeobachteten Momenten manchmal eine D-Mark aus dem Klingelbeutel genommen und gesagt: „Lieber Gott, ich geb's in Deinem Sinne aus - und wenn Du was dagegen hast, dann lass mich halt vom Blitz erschlagen.“