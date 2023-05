„Kapitel abschließen“ The Weeknd hat seinen Namen geändert

Auch vor der Kamera ist Tesfaye zu sehen: Für die US-Serie „American Dad“ hatte der Kanadier an einer Episode mitgeschrieben und sich selbst gesprochen. In der Kriminalkömodie „Der schwarze Diamant“ spielte er sich selbst. Außerdem spielt er an der Seite von Lily-Rose Depp eine Hauptrolle in der HBO-Serie „The Idol“, die in Deutschland ab Juni bei Sky und Wow zu sehen ist. In der Serie beginnt eine junge Popsängerin eine Beziehung mit einem Club-Besitzer, der einen geheimen Kult leitet.