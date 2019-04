Unfall vor ihrem Haus : So cool reagiert Taylor Swift auf den Autodieb auf der Flucht

Providence Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Autodieb vor dem Haus von Taylor Swift verunfallt. Die Sängerin reagiert auf Instagram ziemlich gelassen.

Ein Autodieb ist auf der Flucht vor der Polizei in das Anwesen von US-Popsängerin Taylor Swift gekracht. Der 19-Jährige sei am Dienstag bei der Verfolgungsjagd in Rhode Island mit dem Auto aus der Kurve getragen worden, gegen eine Wand geprallt und dann in das Tor zu Swifts Grundstück gedonnert, teilte die Polizei mit. Swift war nicht zu Hause.