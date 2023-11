T-Shirt projiziert Riesige Christus-Statue in Rio de Janeiro leuchtet zu Ehren von Taylor Swift

Zu Ehren der Sängerin und sehr zur Freude der Fans erstrahlte die berühmte Statue in Rio de Janeiro in dem Schriftzug „Willkommen in Brasilien“. Zudem wurde am Donnerstagabend ein an Swifts Musikvideo „You Belong With Me“ erinnerndes T-Shirt auf die Statue projiziert, auf dem die Namen der 27 Bundesstaaten des südamerikanischen Landes zu lesen waren.