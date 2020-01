Hirntumor der Mutter : „Sehr schwere Zeit“ für Taylor Swift

New York Aus der Krebserkrankung ihrer Mutter hat Taylor Swift kein Geheimnis gemacht. Doch ein Hirntumor trifft den Popstar nun besonders hart.

Die Mutter von Popstar Taylor Swift hat einen Hirntumor. Während ihre Mutter wegen der anderen Krebserkrankung behandelt wurde, fanden Ärzte den Tumor im Kopf. „Die Symptome dessen, was eine Person mit einem Hirntumor durchmacht, sind nicht vergleichbar mit dem, was wir bisher bei ihrem Krebs durchgemacht haben“, sagte Taylor in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der Zeitschrift „Variety“. „Es ist also eine wirklich schwere Zeit für uns als Familie gewesen.“