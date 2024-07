Überlastete Handynetze in Gelsenkirchen Streaming Taylor – posten statt genießen für 400 Euro

Wer seine Handykamera ununterbrochen einschaltet, schaltet nicht ab, achtet stattdessen auf die Bildqualität, den Fokus und die eigene Inszenierung. Seine Erlebnisse zu instagramisieren hindert daran, einfach wahrzunehmen, was ist. Dabei ist das das Schöne an Live-Konzerten. Sie werden in dem Moment gefühlt, sie sind einzigartig. Swiftfans, die Monate lang gespart und gearbeitet haben, um die Tickets von 300 oder 400 Euro bezahlen zu können sollten nicht vergessen: Fotos verschwinden in den Weiten des Internets und den überfüllten Handyspeichern. Die gefühlten Momente vor Ort, die machen das Konzert unbezahlbar.