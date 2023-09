Neuveröffentlichung von „1989“ Taylor Swift lässt Fans 33 Millionen Rätsel lösen

Um den Fans die Neuaufnahme schmackhaft machen zu wollen, versprach Swift ihnen einige unveröffentlichte Songs. Und deren Namen erfahren sie nur dann, wenn sie alle 33 Millionen Rätsel knacken können. Bereits am Dienstag war der Ansturm so groß, dass die Fans die Suchmaschine zeitweise komplett lahmlegten. "Swifties, der Tresor klemmt! Aber macht euch keine Sorgen, wir sind in unserer reparier-Era und bald über den Berg“; erklärte das Unternehmen auf „X“.