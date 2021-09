„Es geht nicht weiter“ : Nora Tschirner hört offenbar als „Tatort“-Kommissarin auf

Nora Tschirner als Kira Dorn und Christian Ulmen als Lessing im „Tatort“. Foto: dpa/Steffen Junghans

Berlin Nora Tschirner wird wohl keine Kommissarin im „Weimarer“-Tatort mehr spielen. In der Rolle der Kira Dorn ermittelte sie an der Seite von Christian Ulmen. Die Schauspielerin ist jedoch bald in anderer Mission im Fernsehen zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nora Tschirner (40) kommt wohl nicht als Weimarer „Tatort“-Kommissarin auf den Bildschirm zurück. „Der aktuelle Stand ist: Es geht nicht weiter“, sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe am Donnerstag. Seit 2013 ermittelte sie als Kira Dorn mit Kollege Christian Ulmen (45) in der Rolle als Lessing – bis dieser im Neujahrs-„Tatort“ 2021 den Serientod starb. Zur Frage, ob nach diesem Fall mit dem Titel „Der feine Geist“ für immer Schluss mit der jetzigen Besetzung und Weimar sei, hielt sich der verantwortliche Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) damals bedeckt. Der Sender dankte Tschirner Anfang Januar für elf Fälle in gut sieben Jahren. „Den Fans versprechen wir: Thüringen bleibt MDR-Krimi-Standort!“

Tschirner sagte nun: „Ich weiß natürlich nicht, was der MDR mit dem Weimarer ‚Tatort’ plant, aber in dieser Konstellation wird es ihn nicht mehr geben. Ich finde, wir sind einfach zu einem fulminanten Ende gekommen.“

Ab Samstag (4. September, 22.40 Uhr) erklärt die Schauspielerin („Keinohrhasen“, „The Mopes“) wöchentlich bei Arte in der Sendung „42 – Die Antwort auf fast alles“ die Welt.

(ala/dpa)