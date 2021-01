Bekannt aus „Im Angesicht des Todes“ : James-Bond-Star Tanya Roberts fälschlicherweise für tot erklärt

Roger Moore als Geheimagent James Bond mit Tanya Roberts in einer Action-Szene des Films „Im Angesicht des Todes". Aufnahme vom Juni 1985. Foto: dpa / Goldschmidt

Los Angeles Verwirrung um Schauspielerin Tanya Roberts: Die 65-Jährige soll beim Spaziergang mit ihren Hunden an Heiligabend zusammengebrochen sein. Daraufhin kam das Gerücht auf, sie sei gestorben.

Nach dem Vorfall sei die Schauspielerin ins Krankenhaus eingeliefert worden, sagte ihr Publizist Mike Pingel dem „Hollywood Reporter“. Entgegen seiner früheren Aussagen sei Roberts noch am Leben. Das habe das Krankenhaus bestätigt.

Ihr Sprecher Mike Pingel sagte der Nachrichtenagentur AP am Montag, das Bond-Girl aus „James Bond 007 - Im Angesicht des Todes“ sei mit Stand Montagvormittag (Ortszeit) noch am Leben gewesen, allerdings ging es ihr sehr schlecht. Pingel selbst hatte zuvor bekannt gegeben, dass die Schauspielerin, die auch aus den Serien „Drei Engel für Charlie“ und „Die Wilden Siebziger“ bekannt ist, bereits am Sonntag im Alter von 65 Jahren gestorben sei. Grund für diese Falschmeldung war laut Pingel, dass ihn Roberts Ehemann Lance O’Brien fälschlich über den Tod der Schauspielerin informiert habe.