Erste gemeinsame Fotos Tahnee und Juliette Schoppmann zeigen sich im Hochzeitsoutfit am Strand

An einem einsamen Strand, ganz in weiß und mit einem strahlenden Lächeln - so zeigt sich die „LOL“-Komikerin Tahnee Schaffarczyk auf ihrem neusten Instagram-Foto. Was nach einem netten Schnappschuss aus dem Urlaub klingt, hat bei den Fans der 30-Jährigen jedoch für Begeisterungsstürme gesorgt. Kein Wunder, denn Tahnee ist auf dem Bild nicht allein zu sehen. An ihrer Hand jubelt, strahlt und tanzt die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidatin Juliette Schoppmann (42).