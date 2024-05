Mehrere Millionen wert Sylvester Stallone versteigert Uhrensammlung

Mehrere Uhren aus der Sammlung von Hollywood-Star Sylvester Stallone (77) könnten bei einer Auktion in New York teuer versteigert werden. Alleine eine spezielle Armbanduhr des Herstellers Patek Philippe werde auf bis zu fünf Millionen Dollar (etwa 4,6 Millionen Euro) geschätzt, teilte das Auktionshaus Sotheby's am Montag mit. Daneben stünden zehn weitere Uhren aus der Sammlung von Stallone bei der für Juni geplanten Versteigerung im Angebot.