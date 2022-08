828.000 Liter in einem Monat Wasser verbraucht : Dürre in Kalifornien? Kim Kardashian scheint das egal zu sein

Los Angeles Aufgrund der anhaltenden Dürre sind die Bewohner im US-Bundesstaat Kalifornien zum Wassersparen angehalten. Kurz duschen, kein Baden, wenig Wässern - doch vor allem die prominenten Bewohner zeigen sich derzeit besonders verschwenderisch.

US-Stars wie Kim Kardashian und Sylvester Stallone verstoßen einem Medienbericht zufolge in ihren Luxusanwesen in Kalifornien massiv gegen die aufgrund der Dürre ausgerufenen Vorgaben zum Wassersparen. Die „Los Angeles Times“ berichtete am Montag unter Berufung auf Behördendokumente, das Haus von Kim Kardashian in der nördlich von Los Angeles gelegenen Gemeinde Hidden Hills und das angrenzende Grundstück, das sich der Times zufolge ebenfalls auf Kim Kardashian zurückführen lässt, hätten im Juni 232.00 Gallonen - rund 878.000 Liter - Wasser mehr verbraucht, als ihnen zusteht.