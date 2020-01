Weltmeister in Australien : Warum Sven Ottke im Dschungelcamp den Titel holen will

Warum Sven Ottke im Dschungelcamp den Titel holen will

Weltmeister in Australien

Murwillumbah Ein Weltmeister im Dschungelcamp: Sven Ottke will es wissen und versucht, den Kampf um die Krone zu gewinnen. Wie man sich durchsetzt, müsste der ehemalige Profiboxer eigentlich wissen.

Vor ihm sollten sich die Dschungelcamper dieses Jahr in Acht nehmen. Denn Sven Ottke war mit seinen Fäusten richtig erfolgreich und wurde 1998 IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht.

Woher kennt man Sven Ottke?

Seine Karriere startete er 1997, ein Jahr später dann der WM-Titel nach dem Sieg gegen Charles Brewer. Im März 2003 gewann er auch den Weltmeistertitel nach der WBA-Version. Der Profiboxer machte sich vor allem wegen seiner Ausweichkünste einen Namen. Er wurde als „Boxer mit Kopf und Auge“ und als „Phantom“, das vom Gegner nicht getroffen werden konnte, tituliert. Ottke konnte seinen Weltmeistertitel in 23 Begegnungen erfolgreich verteidigen. Am 27. März 2004 trat er als ungeschlagener Weltmeister aus dem Profi-Boxsport aus. Von seinen 34 Profi-Kämpfen hatte er alle gewonnen.

Dschungelcamp in der Kritik - darf die RTL-Show überhaupt stattfinden?

Verheerende Brände in Australien

Verheerende Brände in Australien : Dschungelcamp in der Kritik - darf die RTL-Show überhaupt stattfinden?

Was will er im Dschungelcamp machen?

Im Dschungel will der 52-Jährige natürlich über die volle Distanz gehen und den Titel holen. Ottke sagt: „Ich hätte nichts dagegen, weil ich das Geld schon verplant habe. Ich möchte alles spenden für karitative Zwecke. Ich habe auch selbst einen Verein: ‚Sven hilft‘. Mit der Antrittsgage will ich daraus eine Stiftung machen.“

Wie schätzt sich Sven Ottke ein?

Konflikten scheut er sich nicht – auch nicht im Urwald. „Klar, man kann aneinandergeraten. Das ist ja klar. Aber wenn es so weit kommen sollte, würde ich wohl kaum jemanden eine drücken oder so. Es wird nicht zur Schlägerei kommen – auf keinen Fall! Man dreht sich um und geht einen Meter weiter.“ Ottke will als Schlichter auftreten und den Respekt nicht verlieren.