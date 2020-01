Weltmeister in Australien : Warum Sven Ottke im Dschungelcamp den Titel holen will

Warum Sven Ottke im Dschungelcamp den Titel holen will

Weltmeister in Australien

Murwillumbah Ein Weltmeister im Dschungelcamp: Sven Ottke will es wissen und versucht, den Kampf um die Krone zu gewinnen. Wie man sich durchsetzt, müsste der ehemalige Profiboxer eigentlich wissen.

Vor ihm sollten sich die Dschungelcamper dieses Jahr in Acht nehmen. Denn Sven Ottke war mit seinen Fäusten richtig erfolgreich und wurde 1998 IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht.

Woher kennt man Sven Ottke?

„Das Phantom“ wurde Ottke als Boxer genannt. Einer mit Kopf und Auge. Er war für seine Ausweichkünste berüchtigt und bei so manchem Boxfan, der die offensive Boxweise bevorzugt, auch unbeliebt. Als Amateur nahm er 1988, 1992 und 1996 an den Olympischen Spielen teil, ohne die Medaillenränge zu erreichen. Von 335 Kämpfen in seiner Amateurkarriere gewann er 286.