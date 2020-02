Angeblich „technische Probleme“ : Superstar Madonna lässt Fans bei Auftritt dreieinhalb Stunden warten

Paris Sie ist eine Diva - das ist allseits bekannt. Nun hat Madonna ihren Ruf noch einmal unterstrichen und bei einem Konzert ihre Fans richtig lange warten lassen.

Getreu dem Motto "Eine Königin kommt nie zu spät" hat Pop-Ikone Madonna ihre Fans in Paris dreieinhalb Stunden warten lassen. Die 2800 Zuschauer mussten beim Konzert der US-Sängerin am Samstagabend viel Geduld mitbringen; erst kurz nach Mitternacht tauchte die US-Sängerin zum ersten ihrer zwölf Konzerte in der französischen Hauptstadt auf. Das Management führte "unvorhergesehene technische Probleme" mit dem Veranstaltungsort als Ursache an.