Super Bowl in Miami : Nur der Sport im Fokus? Auf diese Halbzeitshow guckt auch die ganze Welt

Miami Die ganze Welt schaut auf den Super Bowl, der in der Nacht zu Montag in Miami stattfindet. Neben dem Sport steht auch die Halbzeitshow im Fokus. Dieses Jahr ist sie mal wieder mit zahlreichen Stars gespickt.

Auf dem Platz treten am Sonntag (2. Februar) in Miami die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegeneinander an, aber mit fast genauso großer Spannung wird beim Super Bowl jedes Jahr die Show rundherum erwartet. Nachdem der Auftritt der Popband Maroon 5 im vergangenen Jahr vielfach als müde, weich und langweilig kritisiert worden war, haben die Veranstalter diesmal drei stimmstarke Frauen für das wohl wichtigste US-Fernsehereignis des Jahres angeheuert: Shakira (42) und Jennifer Lopez (50) für die Halbzeit-Show, Demi Lovato (27) für die Nationalhymne.

2020 markiert aber trotzdem ein besonderes Jahr: Es herrscht Wahlkampf und sowohl der Republikaner Donald Trump als auch Präsidentschaftskandidat und Milliardär Michael Bloomberg, der für die Demokraten ins Rennen gehen will, haben sich eine Minute Werbezeit gekauft. Trump hat laut seinem Wahlkampfteam zwei 30-Sekünder gebucht und spricht in dem Spot davon, wie er das Land „stärker, sicherer und wohlhabender“ gemacht habe.

Ganz unpolitisch sehe sie auch ihren Halbzeit-Auftritt nicht, sagte Lopez der „Variety“. „Shakira und ich sind beide sehr aufgeregt, dass wir die Chance für diesen Auftritt bekommen haben, als Latino-Frauen in Miami. Ich denke, es ist sehr wichtig für zwei Latino-Frauen in diesen Zeiten - in denen Latinos in diesem Land auf eine bestimmte Art und Weise behandelt oder gesehen werden - auf dieser Bühne zu stehen und zu zeigen, dass wir eine wunderschöne wertvolle Kultur haben, und in diesem Land etwas notwendiges beisteuern.“