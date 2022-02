„Bin wohl am tiefsten Punkt meines Lebens“ : Streamer MontanaBlack zieht sich vorerst zurück

„Bin wohl am tiefsten Punkt meines Lebens“

Buxtehude Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack, ist einer der erfolgreichsten Gaming-Streamer Deutschlands. Nun hat der 33-Jährige überraschend eine Auszeit von seiner Internet-Präsenz angekündigt.

„Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen,körperlich und mental“, schrieb der 33-Jährige am Samstagabend auf Twitter. Es seien „einige Sachen passiert, außerhalb des Internets“. MontanaBlack, der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, stammt aus Buxtehude und ist einer der erfolgreichsten Streamer in Deutschland.