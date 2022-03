Mögliche Insolvenzverschleppung : Becker sagt erstmals im Strafprozess aus - Ex-Tennisstar war Zahlungsunfähigkeit peinlich

Boris Becker, früherer deutscher Tennisstar, am ersten Prozesstag vor dem Southwark Crown Court. Foto: dpa/James Manning

London Im Londoner Strafprozess hat der frühere Tennisstar Boris Becker erstmals ausführlich ausgesagt. Er habe sich für seine Zahlungsunfähigkeit geschämt sagte Becker am Montag vor der Jury im Southwark Crown Court.

Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker hat sich geschämt, dass er im Sommer 2017 von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden ist. „Wie Sie sich vorstellen können, war ich sehr schockiert über die Tatsache. Weil es überall auf der Welt Nachrichten gab und ich durch das Tor von Wimbledon ging und jeder es wusste. Es war mir peinlich, weil ich bankrott war“, sagte Becker am Montag vor der Jury im Southwark Crown Court.

Das Wort aber hatte während der stundenlangen Anhörung in erster Linie sein Anwalt Jonathan Laidlaw, der Becker Frage über Frage zu seinem Privatleben, seiner sportlichen und professionellen Karriere und - vor allem - seinem Verhältnis zum Geld stellte. Immer wieder kommentierte Becker die Ausführungen seines Rechtsbeistands mit: „Das ist korrekt.“

Die Verteidigungslinie wurde schnell klar: Der frühere Tennisstar habe sich nie um finanzielle Fragen gekümmert, sondern sich stets auf die Einschätzung seiner Berater verlassen. Er habe auch nie selbst Rechnungen gezahlt. Becker habe auch weder Zeit noch Geduld gehabt, um Verträge zu lesen. Dies sei „leider“ auch jetzt noch so, sagte der frühere Tennisstar aus. Er habe nicht gewusst, wie viele Konten er besitzt, so der in London lebende Leimener. Hin und wieder drehte sich Becker nach seiner Übersetzerin um.