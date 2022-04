Strafprozess in London : Anklage sieht Schuld von Boris Becker erwiesen

Boris Becker (M), ehemaliger Tennis-Profi aus Deutschland, seine Lebensgefährtin Lilian De Carvalho Monteiro (l) und sein Sohn Noah kommen am Southwark Crown Court in London an. Foto: dpa/Tayfun Salci

London Im Londoner Strafprozess gegen Boris Becker ist die Anklage von der Schuld des deutschen Ex-Tennisstars überzeugt. Becker habe absichtlich seinem Insolvenzverwalter nicht seine gesamten Wertgegenstände offengelegt, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt.

„Das einzige Urteil, zu dem Sie in jedem Anklagepunkt kommen können, ist: "schuldig"“, sagte Staatsanwältin Rebecca Chalkley am Dienstag in ihrem Schlusswort an die Geschworenen gerichtet. Ein konkretes Strafmaß forderte sie - wie in Großbritannien üblich - nicht. Zunächst muss die Jury über die Schuldfrage entscheiden, danach legt die Richterin das Strafmaß fest.