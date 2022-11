Anklägerin hofft auf Verfolgung nach Weltrechtsprinzip : Freundin von Prinzessin Latifa stellt in Deutschland Strafanzeige gegen Emir von Dubai

Freundin von Prinzessin Latifa stellt in Deutschland Strafanzeige gegen Emir von Dubai

Eine finnische Freundin von Prinzessin Latifa aus Dubai hat beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe Strafanzeige gegen den Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum und den heutigen Interpol-Präsidenten Ahmed Nasser al-Raisi gestellt. Es geht unter anderem um den Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung, der Nötigung und der Freiheitsberaubung, wie ihre deutsche Anwältin Elisabeth Baier am Donnerstag sagte. Tiina Jauhiainen gibt an, der Prinzessin 2018 bei einem Fluchtversuch mit einem Schiff geholfen zu haben.