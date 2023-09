Prozess um Popsängerin Spanische Staatsanwaltschaft stellt Strafantrag gegen Shakira

Shakira muss sich bereits vor Gericht verantworten, weil sie 14,5 Millionen Euro an Steuern auf Einkünfte zwischen 2012 und 2014 nicht gezahlt haben soll. Der Prozess soll am 20. November in Barcelona beginnen. Die Staatsanwaltschaft dort wirft der Grammy-Preisträgerin vor, mehr als die Hälfte des Zeitraums von 2012 bis 2014 in Spanien verbracht zu haben. Deshalb müsse sie in dem Land Steuern zahlen, auch wenn ihr offizieller Wohnsitz damals auf den Bahamas gelegen habe.