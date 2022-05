Steffi Graf über ihr Leben im Rampenlicht : „Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit“

Berlin Steffi Graf ist eine der erfolgreichsten deutschen Tennisspielerinnen. Sie war 377 Wochen die Nummer eins der Welt und ist siebenmalige Wimbledonsiegerin. Nun blickt sie zurück und erklärt, warum ein Leben in der Öffentlichkeit nie erstrebenswert war.

Ein Leben im Fokus der Öffentlichkeit war für Ex-Tennisstar Steffi Graf nach eigenen Worten nie erstrebenswert. „Ich habe grundsätzlich wenig Bedürfnis nach Öffentlichkeit“, sagte die 52-Jährige dem Magazin „Vogue Germany“, auf dessen aktuellem Cover sie zu sehen ist. „Auch während meiner Karriere war mir meine Privatsphäre sehr wichtig, was damit zu tun haben könnte, dass ich bereits in einem so jungen Alter im Rampenlicht stand.“