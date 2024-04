Promis und Privatleben Schnappschuss für die Öffentlichkeit – was Steffi Graf richtig macht

Dann gelang ihr das Eigentliche: Sie hat der Versuchung widerstanden, weiter auch eine öffentliche Person zu bleiben, der man zujubelt, die man zu Galas einlädt und für ihre sportlichen Taten preist. Sie hat kaum Interviews gegeben, nur selten an öffentlichen Ereignissen teilgenommen, hat zwei Kinder bekommen und ihr Familienleben abgeschirmt. Konsequente Abstinenz kann anscheinend dafür sorgen, dass das öffentliche Interesse irgendwann nachlässt, dass man in Ruhe gelassen wird. Doch verlangt das eben auch die Größe von einem prominenten Menschen, in die Masse der Nobodys einzutauchen. Einfach wieder ein privater Mensch zu sein, der natürlich noch erkannt wird, der aber in der öffentlichen Welt keine Rolle mehr spielt. Auch keine positive. So gut wie vergessen. Das hält nur aus, wer sich jenseits des Ruhms ein erfülltes Privatleben aufgebaut hat. Das scheint Steffi Graf gelungen.