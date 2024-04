Auflösung auf Instagram Das steckt hinter dem Video von Stefan Raab

Tickets für den ultimativen Kampf soll es ab dem 2. April um 15 Uhr geben. Bei all der Aufregung bleibt immer noch die große Frage: Comeback oder Aprilscherz? In den Kommentaren wird wild spekuliert: „Schönen 1. April sag ich mal...“, „doofer Aprilscherz“ oder „Wäre ja mega, aber irgendwie habe ich da so eine Vermutung“. Wieder andere glauben daran, dass Raab Muskeln aufgebaut hat und Regina Halmich mit links besiegen wird. Was auch immer die vermeintliche Ankündigung zu bedeuten hat, Stefan Raab ist wieder in aller Munde.