Rihanna liebt „deutsche Land“? Stefan Raab heizt mit kurioser Instagram-Story Comeback-Gerüchte an

Doch was haben Rihannas Performance und Raab gemeinsam? Die Halbzeitshow war Rihannas erster Auftritt seit rund fünf Jahren. Dort sang und tanzte sie ganz in Rot, um sie herum in weiß gekleidete Tänzerinnen und Tänzer. Außerdem präsentierte sie ihren Babybauch: Die Sängerin ist wieder schwanger von ihrem Freund und Rapper A$AP Rocky. Das Paar hatte erst im Mai 2022 ihren ersten gemeinsamen Sohn bekommen. Bilder der Super-Bowl-Halbzeitshow sehen Sie hier. Bei Stefan Raab ist der letzte TV-Auftritt sogar acht Jahre her. Ist die kuriose Instagram-Story also möglicherweise ein Hinweis für ein mögliches Comeback?