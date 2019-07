Ex-FCB-Star wieder in Dubai : Steakpapst „Salt Bae“ widmet Franck Ribéry ganz besonderes Geschenk

Ex-FCB-Star wieder in Dubai

Dubai Franck Ribery und Steak? Da war ja was. Bei seinem neuesten Besuch in Dubai wurde dem Ex-Bayern-Star eine besondere Ehre zuteil. Und die kam von „Salt Bae“ höchstpersönlich.

Die Steak-Affäre um Franck Ribery im Winter warf einen Schatten auf die glorreiche Karriere des Franzosen. Ausgerechnet im letzten halben Jahr seiner Zeit bei Rekordmeister Bayern München. Was war passiert? Er hatte sich im Winterurlaub in den Emiraten ein goldenes Steak zubereiten lassen, zu haben für 1200 Euro. Er postete das Video bei Instagram und lederte danach ziemlich offensiv gegen die (nicht überraschende) Kritik.

Denn Ribery, mittlerweile nicht mehr bei Bayern unter Vertrag, weilt mal wieder in Dubai und war natürlich in jenem Restaurant, wo das ganze Theater losging. Im Nobel-Steakpalast „Nusr-Et“. Und was fand der dort auf der Speisekarte? Ein Steak mit dem Namen „Golden Ottoman Steak (Ribery #7)“. Für schlappe 2500 Dirham, das sind umgerechnet 600 Euro.