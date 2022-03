Traurige Berühmtheit erlangte die gebürtige Ukrainerin und Kamerafrau Halyna Hutchins, als der Schauspieler Alec Baldwin sie versehentlich mit einer Set-Waffe am 21. Oktober 2021 bei den Dreharbeiten zu dem Western Rust in Santa Fe erschoss. Halyna wurde am 10. April 1979 in Kiew geboren und studierte an der Nationalen Landwirtschaftlichen Universität in Kiew Wirtschaftswissenschaften, wechselte aber später zum Journalistik-Studium. In Kiew lernte sie den US-Amerikaner Matthew Hutchins kennen, mit dem sie anschließend in die Vereinigten Staaten zog. Dort angekommen arbeitete sie an verschiedenen Filmproduktionen mit. Hutchins hinterlässt ihren Ehemann und ihren kleinen Sohn.