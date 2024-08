Unheilbare Erkrankung Starregisseur David Lynch an Lungenemphysem erkrankt

US-Regisseur David Lynch möchte sich trotz einer schweren Lungenkrankheit nicht vom Filmgeschäft verabschieden. Als langjähriger Raucher sei er an einem Lungenemphysem erkrankt, teilte der 78-Jährige am Montag (Ortszeit) auf der Plattform X mit. Er habe das Rauchen sehr genossen, doch nun zahle er den Preis dafür. Vor zwei Jahren habe er mit dem Rauchen aufgehört. Abgesehen von der Emphysem-Diagnose sei er in „hervorragender Form“. Er sei glücklich und er werde „niemals“ in Rente gehen, führte Lynch weiter aus.