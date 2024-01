Eine letzte Reise Rakete bringt Asche verstorbener „Enterprise“-Stars ins Weltall

Zu den Toten, die in wenigen Tagen in den Deep Space gebracht werden, gehört auch eine vor zwölf Jahren im Alter von 86 Jahren verstorbene achtfache Mutter. Gloria Knowlan sei ein großer „Star Trek“-Fan gewesen, sagte ihr Sohn Rod Knowlan am Telefon zur Nachrichtenagentur AP. Ihre Begeisterung sei so stark ausgeprägt gewesen, dass sie ihren Weihnachtsbaum jedes Jahr mit einem selbstgebauten außerirdischen Raumschiff, dem sogenannten Borg-Würfel, geschmückt habe. Seine Mutter wäre von der Vorstellung, dass ein Teil ihrer sterblichen Überreste zusammen mit einigen der Menschen, die sie im Fernsehen gesehen hat, ins Weltall reisen würde, „einfach begeistert“, so Knowlan.