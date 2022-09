An der privaten Lambrook School bei Ascot werden die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate in Zukunft die Schulbank drücken. Nach einem Umzug aus London ins ländliche Windsor hatten die royalen Kinder bereits am Mittwoch ihren Schnuppertag. Der Weg zur Schule war aufregend - und wir zeigen die Bilder dazu.

Auf dem Weg zum Eingewöhnungsnachmittag: (v.l.) Prinz George, Herzogin Kate, Prinz Louis, Prinz William und Prinzessin Charlotte.