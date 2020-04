Zwei Folgen pro Woche : Podcast „Gemischtes Hack“-Podcast bald auch samstags

Berlin Der Streaming-Dienst Spotify baut seinen Mittwochs-Podcast „Gemischtes Hack“ aus und bietet samstags Sonderepisoden an. Die Zusatzfolgen werden ein anderes Format als bisher haben.

Die Podcaster Tommi Schmitt und Felix Lobrecht interviewen in den Samstagsfolgen Prominente und Menschen „aus dem echten Leben“, wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch in Berlin mitteilte. Zunächst seien sechs Episoden des rund einstündigen Interviewformats geplant, Start ist an diesem Samstag (18. April). Mittwochs wird es weiterhin die regulären Ausgaben des Podcasts geben.