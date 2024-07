Einsatz für Opfer häuslicher Gewalt Spice Girl Mel B bekommt Ehrendoktorwürde

Brown hatte in ihrer Biografie „Brutally Honest“ von eigenen Erfahrungen berichtet. Sie wirft ihrem Ex-Mann missbräuchliches Verhalten vor, er bestritt die Vorwürfe. Vor zwei Jahren erhielt sie eine königliche Ehrung, den Orden „Member of the Most Excellent Order of the British Empire“. Brown wurde in den 1990ern mit den Spice Girls („Wannabe“) bekannt.